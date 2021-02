Morta Fiammetta La Guidara | ‘penna’ del motomondiale e della Formula 1

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)Laa 50 anni. Le cause del decesso potrebbero essere dovute a delle complicazioni in gravidanza. ROMA –Laa 50 anni. La giornalista italiana e punto di riferimento delsi è spenta all’improvviso nella sua Varese nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2021. Secondo quanto riportato dal CorriereSera, il decesso sarebbe dovuto a delle complicazioni legate ad una gravidanza. Gli accertamenti sono in corso e nelle prossime settimane si potrebbero avere informazioni sui motivimortecronista. Chi eraLaUna lunga carriera nel mondo del giornalismo per...

Leggi anche > Muore giovane fuoriclasse del calcio a soli 21 anni: il cordoglio dell'Atalanta Mondo del giornalismo in lutto,La Guidara voce del Motomondiale È una grave perdita ...La Guidara è scomparsa a causa di alcune complicazioni di salute che le sono risultate ... Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la giornalista sarebbea causa di complicazioni ...È morta a 50 anni per un malore improvviso la giornalista di motori Fiammetta La Guidara. Nel 2003 inizia la carriera di telecronista, divenendo la prima voce femminile in Italia di un campionato ...Firma storica di Motosprint, conduttrice Tv per Nuvolari e collaboratrice per altre testate, Fiammetta La Guidara è morta a 50 anni.