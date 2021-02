L’autopsia, non è stata un’esecuzione per ambasciatore e carabiniere. Oggi i funerali (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Non una esecuzione a breve distanza", bensì un "conflitto a fuoco". È questo un elemento che è stato fornito dai medici legali agli inquirenti della Procura di Roma per quanto riguarda la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. L'autopsia dei due è iniziata poco dopo mezzogiorno di Oggi ed è finita dopo oltre 5 ore.Gli accertamenti clinici sono stati effettuati al Policlinico Gemelli. Le analisi con "body scanner" hanno circostanziato che Attanasio e Iacovacci sono stati uccisi da due colpi d'arma da fuoco ciascuno. È stato poi chiarito che i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra. Per Attanasio i colpi hanno raggiunto l`addome e l`esame ha individuato sia il foro di entrata che quello di uscita. Iacovacci, invece, è stato colpito nella zona del fianco e poi alla base del collo, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Non una esecuzione a breve distanza", bensì un "conflitto a fuoco". È questo un elemento che è stato fornito dai medici legali agli inquirenti della Procura di Roma per quanto riguarda la morte dell'Luca Attanasio e delVittorio Iacovacci. L'autopsia dei due è iniziata poco dopo mezzogiorno died è finita dopo oltre 5 ore.Gli accertamenti clinici sono stati effettuati al Policlinico Gemelli. Le analisi con "body scanner" hanno circostanziato che Attanasio e Iacovacci sono stati uccisi da due colpi d'arma da fuoco ciascuno. È stato poi chiarito che i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra. Per Attanasio i colpi hanno raggiunto l`addome e l`esame ha individuato sia il foro di entrata che quello di uscita. Iacovacci, invece, è stato colpito nella zona del fianco e poi alla base del collo, ...

LaStampa : Congo, l’autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in una sparatoria, non è stata un’esecuzione - cristinascappa : @Peter_Italy Può darsi. Ma di fatto non è stata una esecuzione. Lo dicono l'autopsia e anche le prime immagini gira… - ViscontiLuna : RT @tempoweb: #Attanasio e #Iacovacci morti nello scontro a fuoco. L'autopsia: non è stata un'esecuzione #congo #ak47 #25febbraio https://… - SmorfiaDigitale : Attanasio e Iacovacci, l'autopsia: uccisi in una sparatoria, non in una esecuzio... - leviticca : L'autopsia cosa dice? Se lui l'avesse strangolata e poi buttata giù sarebbe possibile capire che non è morta a caus… -

Ultime Notizie dalla rete : L’autopsia non Rep.Congo: autopsia, ambasciatore e cc morti in conflitto a fuoco, no esecuzione Affaritaliani.it