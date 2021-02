GF VIP 5, minacce choc: “Morirete se andrete contro Rosalinda” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) minacce choc sui social, nel mirino la fidanzata di un concorrente del GF VIP 5: “Morirete se andrete contro Rosalinda” La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. Lunedì, in prima serata, andrà in onda la finalissima del reality show. Prima però ci sarà la semifinale in onda venerdì in prima serata su L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 24 febbraio 2021)sui social, nel mirino la fidanzata di un concorrente del GF VIP 5: “se” La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. Lunedì, in prima serata, andrà in onda la finalissima del reality show. Prima però ci sarà la semifinale in onda venerdì in prima serata su L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GossipItalia3 : Scontro nella notte al GF Vip, minacce e avvertimenti: «Stai molto attento a quello che dici» #gossipitalianews - EireenViolet : RT @EireenViolet: Falsalinda è tornata dai suoi amichetti fetenti per essere protetta,dopo aver detto che DAY è morta per lei e ha proferit… - EireenViolet : Falsalinda è tornata dai suoi amichetti fetenti per essere protetta,dopo aver detto che DAY è morta per lei e ha pr… - ChiaroLeo : @a_meluzzi LA COLLUSIONE, STATO CHIESA RAI MEDIASET, COI PAGATI,TORRE DEL GRECO, X SADISMO IETTATURE, SACRILEGI USA… - infoitcultura : GF Vip: Zenga-Rosalinda, “minacce” d’amore -