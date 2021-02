TIM | focus su CdA per conti 2020 e lista rinnovo Board

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – TIM torna sotto i riflettori nel giorno del CdA che dovrà approvare i risultati dell’esercizioed affrontare una serie di questioni, prima fra tutte ildelche dovrebbe sancire l’ingresso di un membro designato da CDP, secondo azionista del Gruppo con una quota del 9,9% del capitale. Un momento cruciale che va letto in prospettiva e si intreccia con le scelte strategiche ed il futuro della rete. Quanto ai risultati delil consensus di 19 banche d’affari vede ricavi per 15,7 miliardi di euro ed un EBITDA reported di poso superiore ai 7 miliardi di euro, mentre il Capex è indicato a 3,4 miliardi e la generazione di cassa attorno ai 2,27 miliardi. Al di là deiè ildela destare maggior interesse. E’ di ieri ...

Fra i dieci consiglieri dovrebbero poi essere confermati i vertici di, il Presidente Salvatore Rossi e l'Amministratore delegato Luigi Gubitosi , assieme ai tre consiglieri di Vivend i in qualità ...Per la finanza ile' sul cda di, chiamato ad approvare i conti e ad esaminare la questione nomine.TIM torna sotto i riflettori nel giorno del CdA che dovrà approvare i risultati dell'esercizio 2020 ed affrontare una serie di questioni, prima ...Solari: "Occorre discussione su assetti in genere delle tlc" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb - Si apre una settimana cruciale per il settore telco tra il dossier rete unica (il 25 febbra ...