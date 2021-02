L’hater della Boldrini che aveva chiesto su FB «più piombo nelle p38» condannato a 6 mesi (Di martedì 23 febbraio 2021) Ad annunciarlo è stata la stessa Laura Boldrini sui propri canali social, gli stessi dove – di fatto – si era consumato il reato che è stato contestato e per il quale un utente di Facebook è stato condannato a 6 mesi e al pagamento di un risarcimento danni. La persona in questione aveva utilizzato la piattaforma di Mark Zuckerberg per scrivere: «Per la Boldrini serve più piombo delle p38» – con un riferimento a un linguaggio e a un simbolismo spesso evocato e utilizzato durante gli anni Settanta in Italia. La sentenza, di cui la ex presidente della Camera ha dato notizia, è un altro tassello nella lotta offline agli haters che operano sulla rete. LEGGI ANCHE > Ecco chi sono gli haters di Laura Boldrini Hater Laura Boldrini, nuova ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 febbraio 2021) Ad annunciarlo è stata la stessa Laurasui propri canali social, gli stessi dove – di fatto – si era consumato il reato che è stato contestato e per il quale un utente di Facebook è statoa 6e al pagamento di un risarcimento danni. La persona in questioneutilizzato la piattaforma di Mark Zuckerberg per scrivere: «Per laserve piùdelle p38» – con un riferimento a un linguaggio e a un simbolismo spesso evocato e utilizzato durante gli anni Settanta in Italia. La sentenza, di cui la ex presidenteCamera ha dato notizia, è un altro tassello nella lotta offline agli haters che operano sulla rete. LEGGI ANCHE > Ecco chi sono gli haters di LauraHater Laura, nuova ...

