L'EUROPA SOTTO PRESSIONE PER I PASSAPORTI VACCINALI. BORIS JHONSON INTANTO PENSA DI INTRODURLI NEL REGNO UNITO. (Di martedì 23 febbraio 2021) BRUXELLES, 23 FEB – Sul certificato di vaccinazione "vogliamo avere un approccio digitale europeo per uso medico. Nei prossimi mesi poi vedremo se ci sarà la possibilità di usarlo per altri scopi, come i viaggi. Ma la vaccinazione non può diventare un obbligo per viaggiare". Così il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, a margine proviene da Database Italia.

