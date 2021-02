Coni: Malagò, 'calcio in Giunta volontà legittima e giusta' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "Ho letto le dichiarazioni Gravina, penso non solo sia legittimo, ma anche giusto, che il calcio faccia questo tipo di valutazione e volontà. È da un solo quadriennio che la Figc manca". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla volontà del presidente della Figc, Gabriele Gravina, di riportare il calcio nella Giunta nazionale del Comitato olimpico. "Con grande franchezza -aggiunge il numero uno dello sport italiano al termine della Giunta- almeno uno deve aspettare il completamento delle elezioni di tutte le Federazioni sportive per fare una squadra di Giunta e ci sono troppe variabili che incidono, compresa quella della quota donne che devono essere almeno quattro in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "Ho letto le dichiarazioni Gravina, penso non solo sia legittimo, ma anche giusto, che ilfaccia questo tipo di valutazione e. È da un solo quadriennio che la Figc manca". Così il presidente del, Giovanni, in merito alladel presidente della Figc, Gabriele Gravina, di riportare ilnellanazionale del Comitato olimpico. "Con grande franchezza -aggiunge il numero uno dello sport italiano al termine della- almeno uno deve aspettare il completamento delle elezioni di tutte le Federazioni sportive per fare una squadra die ci sono troppe variabili che incidono, compresa quella della quota donne che devono essere almeno quattro in ...

Coni: Malagò, Stella d'Oro al merito sportivo all'ANSA È stata assegnata la Stella d'Oro al merito sportivo all'Agenzia ANSA. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa al termine della Giunta. Lo stesso riconoscimento, rivolto ai media, per Sport Mediaset. Inoltre, la Giunta nazionale ha deliberato l'assegnazione del ...

Figc, il trionfo di Gravina solo con le riforme ... come ha invece sottolineato il presidente del Coni Malagò. E si affida anche sulla opportunità di interlocuzione di un personaggio come il procuratore federale Chinè, nominato capo di gabinetto al ...

