Volley, Champions League femminile 2021: programma, date, orari e tv andata quarti di finale

Il programma completo dei quarti di finale di andata della CEV Champions League femminile 2021: ecco date, orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite. Conclusa la fase a gironi, la massima competizione continentale per club entra nella fase clou: chi accederà alle semifinali? Le quattro squadre italiane proseguono la loro corsa per entrare tra le migliori quattro d'Europa. Nella migliore delle ipotesi l'Italia potrà avere tre squadre in semifinale, dal momento che il sorteggio ha decretato un nuovo derby italiano. Tra martedì 23 e giovedì 25 febbraio si svolgeranno le gare di andata, poi quelle di ritorno tra il 2 ed il 4 marzo.

