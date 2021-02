Valanga travolge sci alpinisti Due feriti lievi in ospedale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Teglio Si è staccata una parete di ghiaccio mentre passava una comitiva di sette persone, tre sono rimasti sotto Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Teglio Si è staccata una parete di ghiaccio mentre passava una comitiva di sette persone, tre sono rimasti sotto

Ultime Notizie dalla rete : Valanga travolge L'Atalanta travolge il Napoli 4 - 2 e sale a 43 punti Primo tempo scialbo, poi valanga di gol. A Bergamo l'Atalanta batte 4 - 2 un Napoli decimato e lo sorpassa salendo a 43 punti in piena zona Champions. Dopo il doppio confronto di Coppa Italia, Atalanta e Napoli si incontrano ...

Valanga travolge tre scialpinisti, soccorsi in azione Soccorsi in azione nella tarda mattinata di oggi, 21 febbraio 2021, per un distacco di neve su Cima Torena, nel comune di Teglio, a 2528 metri di ...

Valanga travolge tre scialpinisti, soccorsi in azione Prima la Valtellina Dispersi Monte Velino: lutto cittadino ad Avezzano FOTO All'interno del luogo sacro domani e lunedì sarà allestita la camera ardente. La cerimonia funebre è stata organizzata nel corso della riunione del Comitato ...

Tragedia sfiorata in montagna, si stacca neve e ghiaccio dal monte Torena: feriti tre alpinisti Tre escursionisti di 28, 56 e 42 anni sono rimasti feriti sul monte Torena, nel comune di Teglio (Sondrio) dopo che una lastra di neve e ghiaccio si ...

Primo tempo scialbo, poi valanga di gol. A Bergamo l'Atalanta batte 4 - 2 un Napoli decimato e lo sorpassa salendo a 43 punti in piena zona Champions. Dopo il doppio confronto di Coppa Italia, Atalanta e Napoli si incontrano ...
Soccorsi in azione nella tarda mattinata di oggi, 21 febbraio 2021, per un distacco di neve su Cima Torena, nel comune di Teglio, a 2528 metri di ...
Tre escursionisti di 28, 56 e 42 anni sono rimasti feriti sul monte Torena, nel comune di Teglio (Sondrio) dopo che una lastra di neve e ghiaccio si ...