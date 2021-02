Giulia Salemi invia un aereo con dedica a Pierpaolo Pretelli (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) La dedica di Giulia Salemi Giornata di emozioni quest’oggi al Grande Fratello Vip. Non solo per l’imminente puntata che andrà in onda questa sera, ma anche per la dedica che oggi Pierpaolo Pretelli ha ricevuto dalla sua fidanzata Giulia Salemi, ultima eliminata dal reality show. L’influencer, infatti, insieme ad alcuni fan ha pensato bene di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 22 febbraio 2021) LadiGiornata di emozioni quest’oggi al Grande Fratello Vip. Non solo per l’imminente puntata che andrà in onda questa sera, ma anche per lache oggiha ricevuto dalla sua fidanzata, ultima eliminata dal reality show. L’influencer, infatti, insieme ad alcuni fan ha pensato bene di L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - trash_italiano : #GFVIP: chi vuoi eliminare tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? I risultati dal sondaggio Instagram di Trash Itali… - fanpage : #Gfvip, 'Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano', la battuta di Tommaso Zorzi non è pas… - bennypistons22 : RT @perchetendenzat: 'Giulia e Leo': sale in tendenza perché Pierpaolo ha raccontato di aver sognato la sua fidanzata Giulia Salemi e suo… - Chiss54252776 : Ma perché dovetr commentare ogni post di Giulia Salemi? Ma fatevi i cazzi vostri ohhh siete pesanti #tzvip -