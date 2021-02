Gazzetta | De Laurentiis furioso dopo la sconfitta | ma Gattuso resta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Con ladi ieri sera contro l’Atalanta, il Napoli è arrivato a collezionarne 8 in campionato, un peccato, scrive ladello Sport, che la società abbia deciso di imporre il silenzio stampa a tutti i tesserati sarebbe stato interessante sentire quali giustificazioni avrebbe ancora trovato Rinoper spiegare l’ennesima figuraccia. Una pzione che non lascia oramai dubbi sul declino della squadra e che ha fatto infuriare il presidente Aurelio Deè andato su tutte le furie, è stato lui a imporre il silenzio stampa. Ma, nonostante questo,non si tocca. Il tecnico continua a godere della fiducia della società, ma non di quella dell’ambiente che ieri lo ha criticato aspramente sui social L'articolo ilNapolista.

