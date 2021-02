"Da lei non lo accetto", "Vado via": scontro totale tra Matteo Bassetti e Giletti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesca Galici Matteo Bassetti ha cercato di vedere i lati positivi dell'epidemia, Giletti l'ha accusato di fare il politico: toni infuocati a Non è l'Arena Matteo Bassetti è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena per affrontare ancora i temi legati alla pandemia e caos vaccini ma stavolta il clima si è fatto incandescente con il conduttore. Il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, a un anno dall'inizio dell'incubo, ha chiesto al conduttore di parlare anche degli aspetti "positivi" piuttosto che innescare nuove polemiche nella gestione della pandemia. Un atteggiamento che non è piaciuto a Massimo Giletti e che ha portato a uno scontro inedito tra i due. nodo 1924766 A Non è l'Arena ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesca Galiciha cercato di vedere i lati positivi dell'epidemia,l'ha accusato di fare il politico: toni infuocati a Non è l'Arenaè stato ospite di Massimoa Non è l'Arena per affrontare ancora i temi legati alla pandemia e caos vaccini ma stavolta il clima si è fatto incandescente con il conduttore. Il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, a un anno dall'inizio dell'incubo, ha chiesto al conduttore di parlare anche degli aspetti "positivi" piuttosto che innescare nuove polemiche nella gestione della pandemia. Un atteggiamento che non è piaciuto a Massimoe che ha portato a unoinedito tra i due. nodo 1924766 A Non è l'Arena ...

