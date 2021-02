LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos 7-1. Spithill: “Ora una battaglia infernale con New Zealand” (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO AMERICA’S CUP, Luna Rossa-TEAM NEW Zealand: PROGRAMMA, DATE, ORARI, TV COSA ASPETTARSI DA TEAM NEW Zealand? BARCA ESTREMA CON SOLUZIONI INNOVATIVE. MA NELLE WORLD SERIES… LA CRONACA DI Luna Rossa-Ineos 7-1 LA CRONACA DEL 6-1 DI Luna Rossa BYE BYE BEN AINSLIE: Ineos UK OSCURATA DALL’ECLISSI DI Luna Rossa. BORIA BRITANNICA SPAZZATA VIA MAX SIRENA: “DEDICATA AGLI ITALIANI CHE SOFFRONO. LAVORIAMO PER GIOCARCELA CON NEW Zealand” JAMES Spithill: “NEW Zealand COME GLI ALL BLACKS, SARA’ UNA battaglia infernale” VIDEO: LO ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO AMERICA’S CUP,-TEAM NEW: PROGRAMMA, DATE, ORARI, TV COSA ASPETTARSI DA TEAM NEW? BARCA ESTREMA CON SOLUZIONI INNOVATIVE. MA NELLE WORLD SERIES… LA CRONACA DI7-1 LA CRONACA DEL 6-1 DIBYE BYE BEN AINSLIE:UK OSCURATA DALL’ECLISSI DI. BORIA BRITANNICA SPAZZATA VIA MAX SIRENA: “DEDICATA AGLI ITALIANI CHE SOFFRONO. LAVORIAMO PER GIOCARCELA CON NEW” JAMES: “NEWCOME GLI ALL BLACKS, SARA’ UNA” VIDEO: LO ...

Gazzetta_it : #Luna Rossa vince la Prada Cup e dopo 21 anni sfida i Kiwi per la #Coppa America - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Luna Rossa vince la Prada Cup e dopo 21 anni sfida i Kiwi per la #Coppa America - AndreaB25170555 : In modo incomprensibile vedendo il contesto in cui siamo, l'Italia continua a vincere le sfide tecnologiche. Siamo… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos 7-1! Sirena: “Vogliamo essere alla pari di New Zealand” - #Prada… - ilvalentini : Daje fortissimo #LunaRossa #PRADACup -