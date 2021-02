Il veleno di Selvaggia Lucarelli: “Non esprimerò alcuna solidarietà alla Meloni” (Di domenica 21 febbraio 2021) Da Selvaggia Lucarelli arriva tutto il veleno possibile contro la leader di FdI. “Non esprimerò alcuna solidarietà a Giorgia Meloni. E non la esprimerò nonostante- come ovvio- mi faccia orrore il linguaggio del professore Giovanni Gozzini”. Inizia così un delirante ragionamento della giornalista editorialista del Fatto, che fa accapponare la pelle. “Perché – pretende di insegnare – l’insulto è odio, ma il linguaggio più subdolamente aggressivo è quello utilizzato per far leva sulle emozioni, sulle paure, sull’ignoranza e sull’identificazione del nemico in chi è fragile e diverso”. Ed è “quello utilizzato costantemente da Giorgia Meloni per la sua propaganda politica, quello masticato e vomitato da buona parte del suo elettorato sui ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 febbraio 2021) Daarriva tutto ilpossibile contro la leader di FdI. “Nona Giorgia. E non lanonostante- come ovvio- mi faccia orrore il linguaggio del professore Giovanni Gozzini”. Inizia così un delirante ragionamento della giornalista editorialista del Fatto, che fa accapponare la pelle. “Perché – pretende di insegnare – l’insulto è odio, ma il linguaggio più subdolamente aggressivo è quello utilizzato per far leva sulle emozioni, sulle paure, sull’ignoranza e sull’identificazione del nemico in chi è fragile e diverso”. Ed è “quello utilizzato costantemente da Giorgiaper la sua propaganda politica, quello masticato e vomitato da buona parte del suo elettorato sui ...

