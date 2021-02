Carlo Verdone, chi sono i figli Paolo e Giulia (Di domenica 21 febbraio 2021) Il noto attore e regista italiano Carlo Verdone ha due splendidi figli, Giulia e Paolo, nati dall’amore con Gianna Scarpelli, dalla quale si è separato nel 1996 mantenendo però sempre un ottimo rapporto, proprio per il loro bene. Erano gli anni 2000, 4 dopo la separazione, quando Carlo scelse di prendersi una lunga pausa dal lavoro proprio per stare vicino ai suoi figli. “Dovevo recuperare il rapporto con loro” dichiarò al Maurizio Costanzo Show “Il lavoro mi stava assorbendo troppo. Non è che avessi perso il talento, anzi molti apprezzano quel film che non ebbe successo (si riferisce a “Un cinese in coma”, ndr) ma forse avevo bisogno di questa pausa. Così mi son preso due anni sabbatici e mi son detto ‘Devo recuperare coi miei figli’. Abbiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Il noto attore e regista italianoha due splendidi, nati dall’amore con Gianna Scarpelli, dalla quale si è separato nel 1996 mantenendo però sempre un ottimo rapporto, proprio per il loro bene. Erano gli anni 2000, 4 dopo la separazione, quandoscelse di prendersi una lunga pausa dal lavoro proprio per stare vicino ai suoi. “Dovevo recuperare il rapporto con loro” dichiarò al Maurizio Costanzo Show “Il lavoro mi stava assorbendo troppo. Non è che avessi perso il talento, anzi molti apprezzano quel film che non ebbe successo (si riferisce a “Un cinese in coma”, ndr) ma forse avevo bisogno di questa pausa. Così mi son preso due anni sabbatici e mi son detto ‘Devo recuperare coi miei’. Abbiamo ...

