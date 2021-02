Meteo di fine mese – Gelo importante in arrivo dall’Est (Di sabato 20 febbraio 2021) Possibile cambiamento da fine mese. La tendenza che non esclude affatto un improvviso ritorno di neve e freddo. Il robusto anticiclone, che si appresta ad insediarsi con forza sull’Italia, porterà non solo prevalente stabilità atmosferica, ma anche un vero e proprio assaggio di primavera. Il tepore sarà dovuto ad un respiro caldo che avrà origine dall’entroterra Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Possibile cambiamento da. La tendenza che non esclude affatto un improvviso ritorno di neve e freddo. Il robusto anticiclone, che si appresta ad insediarsi con forza sull’Italia, porterà non solo prevalente stabilità atmosferica, ma anche un vero e proprio assaggio di primavera. Il tepore sarà dovuto ad un respiro caldo che avrà origine dall’entroterra

