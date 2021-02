Mauro Bellugi morto a 71 anni: aveva subito l’amputazione delle gambe a causa del Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) Mauro Bellugi, ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, è morto a Milano a 71 anni. A dicembre aveva subito l’amputazione delle gambe in seguito a complicazioni legate al Covid. Lo scorso 4 novembre era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Durante la degenza i medici hanno riscontrato l’aggravarsi di altre patologie pregresse, tanto da ritenere necessaria l’amputazione di entrambe le gambe. “Metterò protesi come quelle di Pistorius, mi sono informato, così ti supererò nei corridoi degli studi televisivi!”, aveva detto parlando al telefono col suo amico e giornalista sportivo Luca Serafini. Poco più di un mese fa si era collegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021), ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, èa Milano a 71. A dicembrein seguito a complicazioni legate al. Lo scorso 4 novembre era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Durante la degenza i medici hanno riscontrato l’aggravarsi di altre patologie pregresse, tanto da ritenere necessariadi entrambe le. “Metterò protesi come quelle di Pistorius, mi sono informato, così ti supererò nei corridoi degli studi televisivi!”,detto parlando al telefono col suo amico e giornalista sportivo Luca Serafini. Poco più di un mese fa si era collegato ...

Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - Eurosport_IT : Il mondo del calcio piange Mauro Bellugi: se ne va a 71 anni... ?? - romanewseu : Il mondo del calcio in lutto: è scomparso Mauro #Bellugi, a dicembre aveva perso le gambe per il #Covid #RomanewsEU… - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: Calcio in lutto: morto Mauro Bellugi -

