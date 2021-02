Caso Gregoretti, le parti civili: “Sentire anche Palamara”. Salvini: “Draghi in sintonia con me” (Di sabato 20 febbraio 2021) . L’udienza preliminare sul Caso Gregoretti è tornata nell’aula bunker di Bicocca, a Catania, dopo la trasferta romana a Palazzo Chigi. In aula a testimoniare i ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. “Ho ascoltato versioni dei fatti corrette e coerenti”, dichiara il leader della Lega Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona perché, ad agosto 2019, 130 migranti rimasero per giorni sulla nave della Guardia costiera italiana senza potere sbarcare. La polemica, stavolta, arriva dalle parti civili, che chiedono che venga sentito anche l’ex magistrato Luca Palamara e che annunciano l’intenzione di vigilare sulla terzietà del giudice. L’unico accenno di polemica stavolta è arrivato dalle parti civili. Continua l’udienza ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) . L’udienza preliminare sulè tornata nell’aula bunker di Bicocca, a Catania, dopo la trasferta romana a Palazzo Chigi. In aula a testimoniare i ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. “Ho ascoltato versioni dei fatti corrette e coerenti”, dichiara il leader della Lega Matteo, accusato di sequestro di persona perché, ad agosto 2019, 130 migranti rimasero per giorni sulla nave della Guardia costiera italiana senza potere sbarcare. La polemica, stavolta, arriva dalle, che chiedono che venga sentitol’ex magistrato Lucae che annunciano l’intenzione di vigilare sulla terzietà del giudice. L’unico accenno di polemica stavolta è arrivato dalle. Continua l’udienza ...

