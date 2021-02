Bellugi se ne va a 71 anni | l’ex-calciatore non ce l’ha fatta

(Di sabato 20 febbraio 2021)muore all’età di 71dopo aver lottato in vano contro il Covid, che lo aveva costretto all’amputazione delle gambe. Il ricovero e la morte di, ex-di Bologna, Inter, Napoli e Pistoiese, non c’è più. Il Covid si è preso anche lui. Mauro, nato a Buonconvento il 7 febbraio del 1950, ha lottato strenuamente contro il virus, che il 7 novembre lo aveva costretto a un ricovero poi esitato nell’amputazione delle gambe. Mesi di cure e di sofferenze, che hanno commosso gli sportivi e non solo, ma alla fine, le complicanze della malattia, lo hanno strappato alla vita. Dasi era contraddistinto anche ion nazionale, con la quale aveva collezionato 32 presenze, negli...

L'ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni del Covid, è morto a 71. La storia diaveva commosso il mondo del calcio e non ...Lutto nel mondo del calcio: a 71è morto Mauro, ex difensore dell'Inter che di recente aveva subito l'amputazione delle gambe dopo essere stato colpito dal Covid ., oltre alla maglia nerazzurra, in carriera ...Milano, 20 febbraio 2021 - Lutto nel mondo del calcio. All'età di 71 anni è morto Mauro Bellugi, campione ed ex difensore dell'Inter e della Nazionale negli anni '70 (dove ha collezionato 32 presenze) ...L'ex calciatore aveva subito l'amputazione delle gambe per complicazioni legate al covid (fotogramma) Roma, 20 feb. (Adnkronos)E' morto Mauro Be ...