Sette italiani su dieci ignorano la Legge che riconosce il diritto a non ‘soffrire inutilmente’. (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Redazione. In Italia si soffre ancora troppo di “dolore cronico” nonostante sia in vigore una Legge che facilita l’accesso ai farmaci per alleviare il dolore... Leggi su freeskipper (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Redazione. In Italia si soffre ancora troppo di “dolore cronico” nonostante sia in vigore unache facilita l’accesso ai farmaci per alleviare il dolore...

PE_Italia : ??Eurobarometro: cresce la fiducia degli italiani nell'UE e nel piano di ripresa per uscire dalla crisi ???????? ?????? R… - freeskipperIT : Sette italiani su dieci ignorano la Legge che riconosce il diritto a non 'soffrire inutilmente'. - 1950Cristiano : MATTARELLA, nel modo peggiore ha risolto la crisi di governo ed ora può DORMIRE FRA SETTE CUSCINI.Per preparare il… - FSESicilia2020 : RT @PE_Italia: ??Eurobarometro: cresce la fiducia degli italiani nell'UE e nel piano di ripresa per uscire dalla crisi ???????? ?????? Riascolta… - DanielaMarango6 : RT @PE_Italia: ??Eurobarometro: cresce la fiducia degli italiani nell'UE e nel piano di ripresa per uscire dalla crisi ???????? ?????? Riascolta… -