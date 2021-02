Monitoraggio Iss oggi 19 febbraio e indice Rt/ 'Colori' Regioni e caos varianti Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questi sono i dati del Monitoraggio quotidiano dell' Agenas , aggiornati al 17 febbraio 2021. Ma sei Regioni si trovano in una situazione critica. Oltre all'Abruzzo (33%), ci sono anche Marche (33%), ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questi sono i dati delquotidiano dell' Agenas , aggiornati al 172021. Ma seisi trovano in una situazione critica. Oltre all'Abruzzo (33%), ci sono anche Marche (33%), ...

diMartedi : #Crisanti su #covid19: 'Ancora non c'è un programma di monitoraggio del virus e delle varianti: l'ISS ha chiesto l'… - TgLa7 : #Covid: sale a 0,95 l'indice di contagio Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitor… - BabboleoNews : #Liguria in zona gialla già dal 1° marzo. È quello che spera il presidente Giovanni Toti, dopo aver esaminato gli u… - infoitsalute : La bozza di monitoraggio dell'Iss: migliorano i parametri del Friuli Venezia Giulia, verso la riconferma della zona… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In FVG numeri da zona gialla, Rt a 0,8. La bozza di monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità mostra per il… -