Medvedev-Tsitsipas oggi, Australian Open: orario semifinale, programma, tv, streaming (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas si giocano, quest’oggi, il pass per giocare per la prima volta nella loro carriera la finale degli Australian Open, il primo Slam dell’anno, quest’anno un po’ più ritardato del solito, ma comunque in scena a Melbourne Park. In caso di successo, per il greco si tratterebbe anche della prima finale in assoluto in uno dei quattro tornei maggiori, già sfiorata in due occasioni: nel 2019 proprio in Australia e lo scorso anno al Roland Garros. Il russo, invece, ha già trovato l’ultimo atto in quel degli US Open 2019, rischiando anche di diventare il terzo uomo a battere Rafael Nadal rimontando due set di svantaggio; l’impresa è riuscita due giorni fa all’uomo che si troverà davanti sulla Rod Laver Arena. I precedenti sono tutti a favore di ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniile Stefanossi giocano, quest’, il pass per giocare per la prima volta nella loro carriera la finale degli, il primo Slam dell’anno, quest’anno un po’ più ritardato del solito, ma comunque in scena a Melbourne Park. In caso di successo, per il greco si tratterebbe anche della prima finale in assoluto in uno dei quattro tornei maggiori, già sfiorata in due occasioni: nel 2019 proprio in Australia e lo scorso anno al Roland Garros. Il russo, invece, ha già trovato l’ultimo atto in quel degli US2019, rischiando anche di diventare il terzo uomo a battere Rafael Nadal rimontando due set di svantaggio; l’impresa è riuscita due giorni fa all’uomo che si troverà davanti sulla Rod Laver Arena. I precedenti sono tutti a favore di ...

