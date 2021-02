METEO 7 Giorni. Potente anticiclone e primi tepori di primavera (Di giovedì 18 febbraio 2021) METEO SINO AL 25 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un campo anticiclonico, combinato a infiltrazioni umide atlantiche, domina sull’Italia. Il freddo ha ormai abbandonato la Penisola, con temperature in generale ulteriore aumento nei valori minimi notturni. Il METEO non è quindi più invernale, con gli effetti dell’irruzione fredda russa che si sono spostati sul Mediterraneo Orientale e su parte del Nord Africa. Ormai è una realtà l’addolcimento termico anche sulla scena europea centro-occidentale, causa il ritorno delle correnti perturbate atlantiche. La stessa Italia risente di infiltrazioni umide che riescono a penetrare per via di un anticiclone non troppo forte, con nuvolaglia soprattutto al Nord e sui settori tirrenici con qualche locale debole precipitazione. La mitezza tenderà a consolidarsi, con valori ovunque nella media ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021)SINO AL 25 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un campo anticiclonico, combinato a infiltrazioni umide atlantiche, domina sull’Italia. Il freddo ha ormai abbandonato la Penisola, con temperature in generale ulteriore aumento nei valori minimi notturni. Ilnon è quindi più invernale, con gli effetti dell’irruzione fredda russa che si sono spostati sul Mediterraneo Orientale e su parte del Nord Africa. Ormai è una realtà l’addolcimento termico anche sulla scena europea centro-occidentale, causa il ritorno delle correnti perturbate atlantiche. La stessa Italia risente di infiltrazioni umide che riescono a penetrare per via di unnon troppo forte, con nuvolaglia soprattutto al Nord e sui settori tirrenici con qualche locale debole precipitazione. La mitezza tenderà a consolidarsi, con valori ovunque nella media ...

Ultime Notizie dalla rete : METEO Giorni Meteo, le previsioni di oggi giovedì 18 febbraio, il Meteo, l'Italia mette fine al gelo e accoglie le temperature miti della primavera, ma non ovunque. ...oggi mettiamo finalmente la parola fine al gelo che ha imperversato sull'Italia negli ultimi giorni. ...

METEO WEEKEND - arriva la PRIMAVERA portata da un super ANTICICLONE subtropicale in ITALIA Colpo invernale nella prima decade di marzo non escluso Con situazioni dominante da vasti anticicloni possiamo spingersi con le previsioni meteo ben più in la dei canonici 2 - 3 giorni. Ad oggi ...

Meteo: GELO STOP! TEMPERATURE sempre più AMABILI nei PROSSIMI GIORNI. La TENDENZA aggiornata iLMeteo.it Meteo: anche a Padova e in Veneto in arrivo l'anticiclone Anticiclone. Come per il resto d'Italia, anche il Veneto verrà interessato nei prossimi giorni dalla rimonta di un campo anticiclonico che garantirà condizioni di tempo in prevalenza… Leggi ...

