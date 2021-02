Draghi: «Sport gravemente colpito dalla pandemia, questo governo provvederà a sostenerlo» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mario Draghi, presidente del Consiglio, ha parlato alla Camera dei Deputati delle condizioni in cui versa lo Sport italiano Mario Draghi, presidente del Consigli, ha parlato alla Camera dei Deputati delle condizioni in cui versa lo Sport italiano. «Il fatto che non abbia detto nulla ieri sullo Sport non significa che non sia meno importante. È un mondo profondamente radicato nella nostra società e nell’immaginario collettivo, fortemente colpito dalla pandemia. questo governo si impegna a preservare e sostenere sistema il Sportivo italiano tenendo conto della sua peculiare struttura e dei molteplici aspetti che lo caratterizzano, non solo in relazione all’impatto economico, agli investimenti e ai posti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mario, presidente del Consiglio, ha parlato alla Camera dei Deputati delle condizioni in cui versa loitaliano Mario, presidente del Consigli, ha parlato alla Camera dei Deputati delle condizioni in cui versa loitaliano. «Il fatto che non abbia detto nulla ieri sullonon significa che non sia meno importante. È un mondo profondamente radicato nella nostra società e nell’immaginario collettivo, fortementesi impegna a preservare e sostenere sistema ilivo italiano tenendo conto della sua peculiare struttura e dei molteplici aspetti che lo caratterizzano, non solo in relazione all’impatto economico, agli investimenti e ai posti ...

