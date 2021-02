Buoni pasto e smart working: confermata l’esenzione fiscale (Di giovedì 18 febbraio 2021) I Buoni pasto riconosciuti ai dipendenti in smart working godono dell’esenzione fiscale sino a 4 euro al giorno se cartacei o 8 euro se elettronici. Questo il parere dell’Agenzia entrate contenuto nella risposta ad interpello numero 956-2631/2020 resa dalla Direzione regionale del Lazio. Con il documento in parola, l’ente ha sostanzialmente affermato che nulla cambia, ai fini della tassazione fiscale, se il dipendente che beneficia dei Buoni pasto rende la prestazione in ufficio o in smart working. I Buoni pasto sono infatti, ricorda l’Agenzia, una prestazione sostitutiva del servizio di somministrazione del vitto da parte dell’azienda, non condizionato dall’orario di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Iriconosciuti ai dipendenti ingodono delsino a 4 euro al giorno se cartacei o 8 euro se elettronici. Questo il parere dell’Agenzia entrate contenuto nella risposta ad interpello numero 956-2631/2020 resa dalla Direzione regionale del Lazio. Con il documento in parola, l’ente ha sostanzialmente affermato che nulla cambia, ai fini della tassazione, se il dipendente che beneficia deirende la prestazione in ufficio o in. Isono infatti, ricorda l’Agenzia, una prestazione sostitutiva del servizio di somministrazione del vitto da parte dell’azienda, non condizionato dall’orario di ...

