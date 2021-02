Audry Lorde Chi è? Doodle Google 18 Febbraio 2021

Audre Lorde è una poetessa nata a New Tork nel lontano 1934 New York Lei stessa si definiva “una poeta nera, lesbica, madre e guerriera”. È morta a causa di un tumore a soli 58 anni, nel 1992.

Chi è Audry Lorde? Il personaggio a cui è dedicato il doodle di Google Oggi 18 febbraio 2021?



I suoi testi afforntano argomenti come la giustizia sociale e razziale, ma parlava anche di sessualità. Per questo divenne un simbolo delle lotte a favore dei diritti civili e delle discriminazioni razziali che purtroppo ancora oggi di fatto sussistono come è accaduto di recente per i soprusi della polizia americana contro persone di colore.

Tra i sui scritti troviamo Così riscrivo il mio nome (Ets), la raccolta D’amore e di lotta (Le Lettere) e l’ancora inedito in Italia Sister Outsider.

