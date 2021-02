Roma, Fonseca: «Dzeko titolare ma il capitano sarà Cristante» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole a Sky Sport 24 del tecnico della Roma Paulo Fonseca in previsione della partita contro il Braga in Europa League Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Ecco le sue parole. BRAGA – «E’ sempre speciale tornare qui. Sono stato molto felice qui, ho molto amici. Ovviamente ora sono avversari e quando inizierà la partita vorrò vincere. Il Braga è una quadra fortissima che sta facendo un bellissimo campionato. sarà una partita molto difficile E’ importante pensare solamente a queste due partite con il Braga e poi vediamo». DEZKO – «Dzeko sarà titolare ma il capitano sarà ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole a Sky Sport 24 del tecnico dellaPauloin previsione della partita contro il Braga in Europa League Il tecnico dellaPauloha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Ecco le sue parole. BRAGA – «E’ sempre speciale tornare qui. Sono stato molto felice qui, ho molto amici. Ovviamente ora sono avversari e quando inizierà la partita vorrò vincere. Il Braga è una quadra fortissima che sta facendo un bellissimo campionato.una partita molto difficile E’ importante pensare solamente a queste due partite con il Braga e poi vediamo». DEZKO – «ma il...

