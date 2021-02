Governo: 'posso sedermi?', i dubbi di Draghi sul protocollo del Senato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Mi dite quando posso sedermi?". Al termine del suo intervento in Senato, Mario Draghi indugia sulle regole del protocollo di palazzo Madama. Il premier aveva appena finito il suo discorso ma, evidentemente, non era gli era stata data una particolare indicazione sui tempi e modi dell'aula. Così si è rivolto ai ministri, in particolare a Giancarlo Giorgetti, per chiedere 'lumi'. A quel punto, è stata la presidente del Senato Elisabetta Casellati ad annunciare la pausa dei lavori e la chiusura della seduta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Mi dite quando?". Al termine del suo intervento in, Marioindugia sulle regole deldi palazzo Madama. Il premier aveva appena finito il suo discorso ma, evidentemente, non era gli era stata data una particolare indicazione sui tempi e modi dell'aula. Così si è rivolto ai ministri, in particolare a Giancarlo Giorgetti, per chiedere 'lumi'. A quel punto, è stata la presidente delElisabetta Casellati ad annunciare la pausa dei lavori e la chiusura della seduta.

