Can Yaman fa sul serio | in giro con la suocera a caccia di un gioiello e di un nido per due

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Qualcuno aveva ipotizzato che si trattasse di un pretesto per farsi pubblicità, ma la storia d'amore tra Cane Diletta Leotta è già ad una fase successiva. Scoppiato l'amore ci sono i gesti pronti a consolidarlo davanti agli occhi di tutti.caption id="attachment 112227" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionCaninsieme alla mamma di DilettaLa rivista Chi ha paparazzato l'attore turco (che vive ormai da settimane a Roma presso l'Hotel Eden) insieme alla madre di Diletta Leotta, Ofelia. I due sono stati visti inper le gioiellerie più importanti della capitale. Una sorpresa per Diletta, ignara del "complotto" alle sue spalle. E dopo ilOfelia e Can si sono concentrati sulla ricerca di un appartamento, visto che l'attore turco vive in hotel. Aria di convivenza? Qui le cose si fanno ...

Daydreamer quante puntate ci sono? Quante puntate mancano alla fine di Daydreamer? Analizziamo per bene gli episodi della celebre soap con protagonistie Demet Özdemir . In Italia, infatti, ......" Una proposta in piena regola formulata nel modo più spettacolare che ci si potesse immaginare; ovviamente dubitiamo che l'autore del messaggio e dell'aereo sia davvero l'attore, ma la ...Can Yaman insieme alla suocera, madre di Diletta Leotta. I fotografi hanno pizzicato i due a spasso per Roma: cosa fanno insieme?I fan sono scettici, pensano che la loro love story sia tutta falsa. Eppure, Can Yaman e Diletta Leotta sembrano fare proprio sul serio. Non solo ...