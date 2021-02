Buoni postali | come ottenere un alto rendimento annuo

InfoFiscale : Interessi buoni postali fruttiferi, quando si applica il regime di esenzione? - statodelsud : Buoni postali esenti solo se si è residenti all’estero per tutta la durata del titolo - Pino__Merola : Buoni postali esenti solo se si è residenti all’estero per tutta la durata del titolo - sole24ore : Buoni postali esenti dalla sostitutiva del 12,5% con la residenza white list - MICIO7BEAR : RT @sole24ore: Buoni postali esenti dalla sostitutiva del 12,5% con la residenza white list -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni postali

QuiFinanza

Sono online il quarto avviso pubblico e il relativo modulo di domanda per la concessione dispesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità presso ...,...Per la non imponibilità fiscale in Italia degli interessi maturati sulfruttiferi di Poste Italiane SpA, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, vale la residenza fiscale dell'intestatario al ...Da oggi, fino alle 13 di martedì 23 febbraio, è possibile presentare la domanda per i buoni spesa, accedendo alla piattaforma dal sito www.ambitofano.it e sul sito dei relativi Comuni. A partire sono ...FANO – Da domani, mercoledì 17 febbraio fino alle 13 di martedì 23 febbraio, è possibile presentare la domanda per i buoni spesa, accedendo alla piattaforma dal sito www.ambitofano.it e sul sito dei ...