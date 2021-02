Mike Lennon | “Lady” una canzone d’amore come omaggio a John Lennon

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo il grande successo di Faccio soldi feat. M¥SS KETA torna nuovamente in pistacon il brano. Il singolo è una ballad urban dalle atmosfere soffuse, prodotta da Renzo Stone. Una traccia romantica che pone per la prima volta l’amore al centro della produzione del giovane artista di origini vietnamite. L’amore è protagonista anche della cover del singolo, realizzata dallo stesso, che omaggia il celebre scatto di Annie Leibovitz che ritraenudo abbracciato a Yoko Ono sulla copertina del mensile Rolling Stone.è un nuovo step di questa fase artistica del cantautore, che si è recentemente raccontanto in un documentario dal titolo From Mono to Stereo (I miei 2 anni tra musica e follia alla rincorsa ...