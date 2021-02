Frontiere | UE ai 27 | evitare decisioni unilaterali

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea “ha appena inviato una lettera a tutti gli Stati membri per ricordare i loro impegni per garantire un approccio coordinato a livello dell’Unione Europea sulle limitazioni alla libera circolazione”. Lo scrive su Twitter il commissario alla Giustizia Didier Reynders precisando la lettera è stata inviata a nome suo e della commissaria agli Affari interni Ylva Johansson. “Dobbiamo”, ha aggiunto Reynders, ricordando che ne parlerà al Consiglio affari interni della prossima settimana. Più volte, l’esecutivo comunitario ha sottolineato l’importanza di seguire “le linee guida concordate” sulle restrizioni ai viaggi e i controlli alleper contenere il Covid e le sue varianti, ricordando la necessità di un “approccio comune” e di un “coordinamento” tra ...

MediasetTgcom24 : L'Ue agli Stati membri: 'Evitare decisioni unilaterali sulle frontiere' #Ue - SiculoAnarkiko : L'Ue ai 27, 'evitare decisioni unilaterali sulle frontiere' - - Giovannaconfal6 : RT @MediasetTgcom24: L'Ue agli Stati membri: 'Evitare decisioni unilaterali sulle frontiere' #Ue - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: L'Ue agli Stati membri: 'Evitare decisioni unilaterali sulle frontiere' #Ue - Graficnovel : RT @MediasetTgcom24: L'Ue agli Stati membri: 'Evitare decisioni unilaterali sulle frontiere' #Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Frontiere evitare

Agenzia ANSA

"Dobbiamodecisioni unilaterali", ha aggiunto Reynders , ricordando che ne parlerà al ...di seguire " le linee guida concordate" sulle restrizioni ai viaggi e i controlli alleper ...La Commissione Ue ha inviato una lettera agli Stati membri per 'ricordare i loro impegni nel garantire un approccio coordinato sulle limitazioni alla libera circolazione'. Lo riferisce il commissario ...La Commissione europea "ha appena inviato una lettera a tutti gli Stati membri per ricordare i loro impegni per garantire un approccio coordinato ...La Commissione Ue ha inviato una lettera agli Stati membri per "ricordare i loro impegni nel garantire un approccio coordinato sulle limitazioni alla libera circolazione". Lo riferisce il commissario ...