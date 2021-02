Sci alpino, Riccardo Tonetti: “Soddisfatto della mia prova in superG, ora si pensa allo slalom di questa combinata” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Giornata di combinata alpina nei Mondiali 2021 sulle nevi di Cortina d’Ampezzo (Italia). Dopo il superG delle donne, è stata la volta degli uomini a destreggiarsi sul tracciato iridato. In casa Italia da annotare la buona prestazione di Riccardo Tonetti, attualmente in nona posizione a 0?61 dal miglior tempo siglato dal leader della classifica generale di Coppa del Mondo Alexis Pinturault. Dopo aver un po’ pasticciato nella prima parte, Tonetti ha trovato il suo ritmo e la prestazione è stata più che discreta: “Si stanno confermando i valori della vigilia, direi nessuna sorpresa. Sono molto contento per la prima prova complessivamente. Dopo aver fatto qualche errore all’inizio, dal secondo intermedio ho sciato bene“, ha sottolineato ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Giornata dialpina nei Mondiali 2021 sulle nevi di Cortina d’Ampezzo (Italia). Dopo ildelle donne, è stata la volta degli uomini a destreggiarsi sul tracciato iridato. In casa Italia da annotare la buona prestazione di, attualmente in nona posizione a 0?61 dal miglior tempo siglato dal leaderclassifica generale di Coppa del Mondo Alexis Pinturault. Dopo aver un po’ pasticciato nella prima parte,ha trovato il suo ritmo e la prestazione è stata più che discreta: “Si stanno confermando i valorivigilia, direi nessuna sorpresa. Sono molto contento per la primacomplessivamente. Dopo aver fatto qualche errore all’inizio, dal secondo intermedio ho sciato bene“, ha sottolineato ...

Federica Brignone e' al comando della combinata femminile ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 dopo la prima manche. La valdostana ha chiuso la prova di SuperG sulla pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1'22"11. "Finalmente sono riuscita a sciare all'attacco, ...

DIRETTA COMBINATA MONDIALI CORTINA: SI COMINCIA Pochi minuti al via della combinata maschile dei Mondiali di Cortina 2021 . Nella precedente edizione della rassegna iridata dello sci alpino, la combinata maschile era stata vinta dal grande favorito di oggi, cioè il francese Alexis Pinturault, che ai Mondiali del 2019 nella località svedese di Are si impose davanti al ...

Si è conclusa la prima manche della combinata femminile dei Mondiali di sci alpino: al termine della manche di super-G è al comando Federica Brignone con 0"01 su Elena Curtoni e 0"06 sulla statunitens ...

Giornata di combinata alpina nei Mondiali 2021 sulle nevi di Cortina d’Ampezzo (Italia). Dopo il superG delle donne, è stata la volta degli uomini a destreggiarsi sul tracciato iridato. In casa Italia ...

