Infortunio Lozano | peggio del previsto | quanto dovrà stare fuori

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un Napoli davvero sfortunatissimo sul fronte infortuni. Sono già diversi i calciatori fermi ai box (Mertens, Demme, Koulibaly, Manolas, Hysaj, Ghoulam e Ospina), ma purtroppo mister Gennaro Gattuso, almeno per le prossime 3 settimane,fare a meno anche di Hirving, attualmente il giocatore più in forma degli azzurri. L’attaccante messicano si è infortunato sabato scorso al termine del match Napoli-Juventus (terminato sul risultato di 1-0, con rigore di Lorenzo Insigne): avendo il Napoli aveva terminato i cambi, il giocatore ha stretto i denti restando in campo fino al triplice fischio, correndo e lottando sullo stiramento muscolare alla gamba destra. Si tratta, probabilmente, della tegola più pesante per il reparto offensivo azzurro. Le notizie sulle attuali condizioni disono giunte questa mattina dal quotidiano ...

Hirving Lozano fa tremare il Napoli e Gattuso. L'attaccante messicano rischia uno stop di 3-4 settimane dopo l'infortunio contro la Juventus ...