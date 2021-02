Governo: Meloni a Direzione Fdi, 'no a fiducia, continuità con Conte e Pd forza trainante' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “La posizione di Fratelli d'Italia nella giornata di mercoledì al Senato e di giovedì alla Camera dovrà essere una posizione chiara con un voto contrario alla fiducia del Governo Draghi e ribadendo la piena disponibilità a lavorare per il bene della Nazione. Credo che siano giuste una posizione chiara e un'opposizione patriottica”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo in videoconferenza alla Direzione nazionale del partito tuttora in corso. “Si può dire senza timore di smentita, che gli italiani -ha aggiunto la leader di Fdi- sono rimasti molto delusi dalla squadra di Governo che Mario Draghi ha messo in campo. Ci sono alcuni elementi che balzano agli occhi anche ai più distratti dalla politica: il primo sicuramente è la totale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “La posizione di Fratelli d'Italia nella giornata di mercoledì al Senato e di giovedì alla Camera dovrà essere una posizione chiara con un voto contrario alladelDraghi e ribadendo la piena disponibilità a lavorare per il bene della Nazione. Credo che siano giuste una posizione chiara e un'opposizione patriottica”. Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo in videoconferenza allanazionale del partito tuttora in corso. “Si può dire senza timore di smentita, che gli italiani -ha aggiunto la leader di Fdi- sono rimasti molto delusi dalla squadra diche Mario Draghi ha messo in campo. Ci sono alcuni elementi che balzano agli occhi anche ai più distratti dalla politica: il primo sicuramente è la totale ...

