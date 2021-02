Lastrone di ghiaccio in galleria, chiusa e poi riaperta l'Autostrada del Sole (Di domenica 14 febbraio 2021) Un blocco totale del traffico Autostradale in direzione sud: mentre da Firenze verso Bologna si può viaggiare sulla Direttissima, in senso contrario da Bologna verso Firenze tutto è fermo. La ... Leggi su lanazione (Di domenica 14 febbraio 2021) Un blocco totale del trafficole in direzione sud: mentre da Firenze verso Bologna si può viaggiare sulla Direttissima, in senso contrario da Bologna verso Firenze tutto è fermo. La ...

MaxBraz1 : RT @qn_lanazione: Lastrone di ghiaccio in galleria, chiusa l'Autostrada del Sole in direzione sud @muoversintoscan @in_appennino #Firenze… - qn_lanazione : Lastrone di ghiaccio in galleria, chiusa l'Autostrada del Sole in direzione sud @muoversintoscan @in_appennino… - sampeimuja : Io e il vicino 'normale' l'altra sera abbiamo buttato sale per quasi tutta la stradina privata, peccato non siamo a… -