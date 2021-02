P.Chigi, cerimonia della campanella: passaggio consegne tra Conte e Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) Il premier uscente Giuseppe Conte ha passato la campanella a Mario Draghi, nella tradizionale cerimonia che segna il passaggio di consegne a Palazzo Chigi. Con il passaggio della campanella il nuovo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) Il premier uscente Giuseppeha passato laa Mario, nella tradizionaleche segna ildia Palazzo. Con ilil nuovo ...

Dopo il giuramento del nuovo Governo al Quirinale nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è svolta a Palazzo Chigi la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Giuseppe Conte, e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Al termine della cerimonia si terrà la prima riunione ...

Il premier uscente Giuseppe Conte ha passato la campanella a Mario Draghi, nella tradizionale cerimonia che segna il passaggio di consegne a Palazzo Chigi. Con il passaggio della campanella il nuovo presidente del Consiglio si insedia ufficialmente alla guida del governo.

Cerimonia di insediamento del nuovo Governo a Palazzo Chigi Governo Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi con la compagna Olivia Paladino: il lungo applauso dei dipendenti e su Twitter cambia tutto

Picchetto d'onore per Giuseppe Conte che ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi di tutti i dipendenti affacciati alle finestre che sovrastano il cortile. L'avvocato non ...

Governo, Conte lascia la propria abitazione per recarsi a Palazzo Chigi

Il presidente uscente, in compagnia di Olivia Paladino, salutato da alcuni passanti. Incontrera' Draghi per il passaggio di consegne e la cerimonia della campanella ...

