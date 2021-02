Diffidati Napoli-Juventus, azzurri a rischio squalifica in vista dell’Atalanta (Di sabato 13 febbraio 2021) I Diffidati del Napoli a poche ore dal calcio d’inizio del match contro la Juventus e in vista della sfida che gli azzurri giocheranno successivamente contro l’Atalanta. Momento complicato per gli azzurri, che per questo dovranno anche cercare di non perdere pedine per strada. C’è un solo giocatore a rischio squalifica e si tratta di Hirving Lozano: in caso di ulteriore cartellino giallo, il messicano salterebbe la trasferta di Bergamo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Idela poche ore dal calcio d’inizio del match contro lae indella sfida che gligiocheranno successivamente contro l’Atalanta. Momento complicato per gli, che per questo dovranno anche cercare di non perdere pedine per strada. C’è un solo giocatore ae si tratta di Hirving Lozano: in caso di ulteriore cartellino giallo, il messicano salterebbe la trasferta di Bergamo. SportFace.

