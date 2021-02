Ultime Notizie Roma del 12-02-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra domenica il presidente incaricato draghi potrebbe salire al Quirinale sciogliere la riserva e dar vita al suo governo coesione la parola al centro Nella formazione della squadra che sarà scelta da draghi come da super obiettivo e costituzionali prendere tutto il tempo necessario indicazione arrivata dal Colle rumors sui nomi dei possibili ministri si susseguono ma nessuna forza politica è stato ufficialmente contattata Ieri è arrivato anche il sito gli iscritti al Movimento 5 Stelle li annuncia che lascerà il movimento su quelle già lo spettro della scissione apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund tedesco che scende sotto la soglia psicologica dei 90 punti il rendimento del decennale italiano trucca lo 0 e 40 % aggiornando così minimo storico che potrebbe ...