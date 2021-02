Tutti a scuola con l’Atalanta (Di sabato 13 febbraio 2021) La lingua batte dove il dente duole. Si potrebbe sintetizzare con questo verso ironico di Franco Fortini, lo scandalo dell’esame farsa di italiano, sostenuto presso l’università per stranieri di Perugia dal calciatore dell’Atletico Madrid Luis Suarez per essere italianizzato, prima dell’acquisto da parte della Juventus. L’ operazione poi è sfumata perché il calciatore non rientrava più nei piani della squadra bianconera. Lo scandalo rimane e la magistratura di Perugia sta indagando. A fronte di queste operazioni poco chiare, ci sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 febbraio 2021) La lingua batte dove il dente duole. Si potrebbe sintetizzare con questo verso ironico di Franco Fortini, lo scandalo dell’esame farsa di italiano, sostenuto presso l’università per stranieri di Perugia dal calciatore dell’Atletico Madrid Luis Suarez per essere italianizzato, prima dell’acquisto da parte della Juventus. L’ operazione poi è sfumata perché il calciatore non rientrava più nei piani della squadra bianconera. Lo scandalo rimane e la magistratura di Perugia sta indagando. A fronte di queste operazioni poco chiare, ci sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

lauraboldrini : Tre donne uccise in 24 ore. È patologico. Le leggi non bastano. Va cambiata la mentalità maschile, insegnato il ri… - matteosalvinimi : ??Basta con sprechi e banchi con le rotelle, scuola e università meritano attenzione e rispetto! ??Riaprire Scuole e… - Linkiesta : Non è su Facebook, non è su Twitter, e figuriamoci se sta su Instagram o TikTok. Se #Draghi il no-social farà scuol… - sciltian : I 2 ministri della Scuola e Università @patriziob1952 e @MessaCristina hanno insieme poco più dei follower che ho s… - MilaniAnnalisa : RT @lucarallo: Quanto ci manca la nostra quotidianità? Vorremmo tutti vedere i nostri figli andare a scuola perché senza istruzione nessun… -