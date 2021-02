Pedro: ” A Roma perché è tanto che non vince. Voglio fare cose importanti con questa maglia” (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’esterno spagnolo della Roma, Pedro, è stato protagonista dell’AS Roma Match Preview della gara contro l’Udinese: “Ho scelto la Roma perché avevo Voglio di provare un altro campionato, di giocare in un altro Paese, conoscere un’altra cultura e un’altra lingua. Sono contento della scelta fatta per diversi motivi. Oltre a questo avevo parlato con l’allenatore e avevo voglia di far parte di una squadra vincente e di far qualcosa di importante con questa maglia. Un altro motivo è il fatto che è tanto tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere, come stiamo facendo ora, per vincere qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club”. Su mister ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’esterno spagnolo della, è stato protagonista dell’ASMatch Preview della gara contro l’Udinese: “Ho scelto laavevodi provare un altro campionato, di giocare in un altro Paese, conoscere un’altra cultura e un’altra lingua. Sono contento della scelta fatta per diversi motivi. Oltre a questo avevo parlato con l’allenatore e avevo voglia di far parte di una squadrante e di far qualcosa di importante con. Un altro motivo è il fatto che ètempo che la squadra non. Spero che assieme ai compagni potremo competere, come stiamo facendo ora, perre qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club”. Su mister ...

