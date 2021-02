Formula E Gen3 e la tassa per limitare la fuga dei team

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Mancano esattamente due settimane al primo round dell’Arabia Saudita che segna l’inizio della Season 7 del mondiale elettrico. LaE guarda già avanti, più precisamente allae ha deciso di mettere unaper queiche decidessero di abbandonare il campionato a partire dalla nuova generazione di monoposto. Obiettivo dellaè evitare numerosi abbandoni per lainE Mancano esattamente 14 giorni al primo round della stagione 2020-21 dellaE. Le vetture e i piloti sono carichi, ma si inizia già a guardare alla. Dopo gli abbandoni di BMW ed Audi, la FIA ha emesso una seconda versione della sua procedura di iscrizione per i costruttori. A partire dallase un ...

Asgard_Hydra : Formula E: DS Automobiles conferma la sua presenza sino al 2026 - - HDmotori : Formula E: DS Automobiles conferma la sua presenza sino al 2026 - LiveGPit : #FormulaE DS prosegue fino al 2026, chi rimarrà con le Gen3? Di @carlo_luciani_ - DBDeiman : RT @P300it: Formula E | DS Techeetah conferma il suo impegno con le Gen3 ? di Marco Colletta ?? - Italiaracing : DS in Formula E fino al 2026: il marchio, ora sotto Stellantis, sarà presente nella serie elettrica anche con le au… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Gen3

Motorsport.com Italia

...Peugeot Jean - Philipe Imparato all'Alfa Romeo ha portato alla speculazione tra i team diE ...che non sia elettrificato.' Con la scadenza di marzo per iscriversi alla prima stagione diche ...... la nuova monoposto di terza generazione denominata "" sarà più leggera . Allo stesso tempo, ... Fedele alla sua ideologia, laE consentirà a ogni costruttore di creare il proprio propulsore ...Alfa Romeo starebbe valutando l’approdo in Formula E. Mentre Alfa Romeo, che appartiene a Stellantis, starebbe valutando l’approdo in Formula E. Il colosso automobilistico ita ...La nascita di Stellantis è stata completata di recente, con la fusione che ha riunito Fiat Chrysler Automobiles e i gruppi PSA sotto lo stesso ombrello. L’Alfa Romeo sta attualmente rivedendo la sua p ...