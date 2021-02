Alonso operato in Svizzera: le sue condizioni e i tempi di recupero (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sembra essere passata la grande paura per Fernando Alonso dopo l'incidente avuto mentre si allenava in bicicletta. Il pilota spagnolo di Formula Uno era stato investito e si era temuto potesse aver subito gravi conseguenze. Nelle ultime ore, le notizie sono diventate sempre più positive con l'ex Ferrari che avrebbe riportato "solo" una frattura della mandibola, già per altro operata.La scuderia Alpine, nuovo brand della Renault, ha dato ufficialmente notizia del suo stato di salute: "L'operazione ha riguardato la mascella superiore, Alonso resterà in osservazione per le prossime 48 ore e dopo alcuni giorni di riposo potrà ricominciare gli allenamenti con la possibilità di riprendere rapidamente la piena preparazione per la stagione incombente".caption id="attachment 962903" align="alignnone" width="663" Fernando Alonso (getty ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sembra essere passata la grande paura per Fernandodopo l'incidente avuto mentre si allenava in bicicletta. Il pilota spagnolo di Formula Uno era stato investito e si era temuto potesse aver subito gravi conseguenze. Nelle ultime ore, le notizie sono diventate sempre più positive con l'ex Ferrari che avrebbe riportato "solo" una frattura della mandibola, già per altro operata.La scuderia Alpine, nuovo brand della Renault, ha dato ufficialmente notizia del suo stato di salute: "L'operazione ha riguardato la mascella superiore,resterà in osservazione per le prossime 48 ore e dopo alcuni giorni di riposo potrà ricominciare gli allenamenti con la possibilità di riprendere rapidamente la piena preparazione per la stagione incombente".caption id="attachment 962903" align="alignnone" width="663" Fernando(getty ...

