Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 12 | 30

(Di giovedì 11 febbraio 2021)11 FEBBRAIOORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA TRA CASILINA ED APPIA TRAFFICO INCOLONNATO SULLA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLAINA ED IL VIADOTTO IN DIREZIONE DEL CENTRO, CAUSATI DA UN RESTRINGIMENTO DI CARRGIATA DOVUTO A LAVORI, COGLIAMO L’OCCASIONE PER RICORADARE CHE A CAUSA DI TALI LAVORI E CHIUSO AL TRANSITO VEICOLARE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE DI CONCA D’ORO CHE CAUSAVA ...