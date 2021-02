RdC | beffa navigator | adesso sono loro a rischiare il posto

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sidati appuntamento ieri nelle piazze delle più grandi città italiane, da Torino a Milano, passando per Roma fino a Palermo. I, il cui ruolo era stato pensato proprio per aiutare gli altri a trovare lavoro,rischiano di finire nell’elenco di quantiin cerca di occupazione. Il 30 aprile, infatti, in assenza di rinnovi, i circa 2.700 lavoratori assunti per la ricerca del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza perderanno ildi lavoro. In vista dell’ormai prossima scadenza, Per questo, nella giornata di ieri, Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp hanno proclamato la mobilitazione nazionale, con presidi davanti alla Camera e alle prefetture per chiedere la valorizzazione di queste professionalità, il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e la continuità ...