Neve in Toscana: codice giallo per venerdì in tutta la regione (tranne Versilia e colline grossetane)

La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di domani un codice giallo per Neve che interesserà quasi tutta la regione (escluse le colline grossetane e la Versilia), con validità dalle ore 18 fino alla mezzanotte. codice giallo anche per vento

