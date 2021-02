Juventus Women, Girelli: “Stop ai pregiudizi, il calcio è calcio” (Di giovedì 11 febbraio 2021) 211 gol in carriera, non male per un attaccante. Cristiana Girelli, attaccante della Nazionale e della Juventus, ci tiene subito a mettere in chiaro la situazione. I numeri a volte non riescono a spiegare fino in fondo la carriera di un atleta ma questa volta rendono merito ai risultati raggiunti dalla calciatrice bianconera. LEGGI ANCHE: Juventus, finale di Coppa Italia inedita In una diretta Instagram con il Sole 24 Ore, la Girelli parla della sua storia, del suo presente e degli obiettivi futuri. “I Mondiali sono stati qualcosa di unico e magico. Quando ero lì non realizzavo neanche, ricordo però il grande entusiasmo. Il calcio unisce e si sa, ma non è scontato che il calcio femminile lo faccia. Abbiamo regalato emozioni pure in 20 giorni. È ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) 211 gol in carriera, non male per un attaccante. Cristiana, attaccante della Nazionale e della, ci tiene subito a mettere in chiaro la situazione. I numeri a volte non riescono a spiegare fino in fondo la carriera di un atleta ma questa volta rendono merito ai risultati raggiunti dalla calciatrice bianconera. LEGGI ANCHE:, finale di Coppa Italia inedita In una diretta Instagram con il Sole 24 Ore, laparla della sua storia, del suo presente e degli obiettivi futuri. “I Mondiali sono stati qualcosa di unico e magico. Quando ero lì non realizzavo neanche, ricordo però il grande entusiasmo. Ilunisce e si sa, ma non è scontato che ilfemminile lo faccia. Abbiamo regalato emozioni pure in 20 giorni. È ...

JuventusTV : Stefano #Braghin, Head of #JuventusWomen, tra il rinnovo di coach @ritaguari, il presente e il futuro delle biancon… - juventusfc : ????RZ?? R??????ZZ??! ??? #JuventusWomen #EmpoliJuve Non perdete alle 12.30 il match ???????? su @JuventusTV ?… - juventusfc : ?? Le convocate di coach @ritaguari per la sfida di campionato di domani ?? - junews24com : Murales Ippolito: il suo barrio la omaggia così – FOTO - junews24com : Girelli: «Fine carriera? Non so stare senza calcio. Ecco cosa ho in mente» -