Giudice | nessuna decisione sullo scontro Conte-Agnelli

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nessun provvedimento dopo il clamorosoverbale avvenuto tra Antonioed Andreaal termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter. Nel comunicato delsportivo non si fa nessun accenno alle grida, agli insulti e ai gestacci che hanno animato il post partita del derby d’Italia. Nel referto dell’arbitro non c’erano riferimenti tali da richiedere un intervento delsportivo, e nei prossimi giorni si vedrà se la Federcalcio aprirà un’inchiesta e acquisirà le prove audio e televisive per approfondire l’episodio, come successo nel caso Ibrahimovic-Lukaku, o se la questione si chiuderà definitivamente qui. Foto: twitter juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AMinghetti : RT @sportface2016: +++#JuventusInter, Giudice Sportivo: nessuna sanzione ad #Agnelli e #Conte. Ma adesso può intervenire la Procura #Figc+++ - Ansa_Piemonte : Coppa Italia: giudice, nessuna decisione su Conte-Agnelli. Negli atti a disposizione non c'erano segnalazioni della… - elena300467 : RT @dnaJuve27: Sti prescritti, la passano sempre liscia ???? - Nerazzurrisiamo : - CORNERNEWS24 : #Calcio - Coppa Italia: giudice, nessuna decisione su Conte-Agnelli Negli atti a disposizione non c'erano segnalazioni della lite -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice nessuna

sanzione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli e per l'allenatore dell'Inter ... Ilsportivo Alessandro Zampone non ha preso alcun provvedimento per entrambi dal momento che l'...decisione da parte delsportivo sulla lite tra Conte e Agnelli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Negli atti che ilaveva a disposizione (compreso il referto dell'...Il Giudice Sportivo non è intervenuto in merito ai fatti avvenuti durante l’incontro tra Juventus e Inter valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Non è stato quindi preso nessun provvedim ...Il Giudice Sportivo non è intervenuto in merito ai fatti avvenuti durante l’incontro tra Juventus e Inter valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Non è stato quindi preso nessun provvedim ...