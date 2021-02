C’è l’app Clubhouse per Android sul Play Store ma è ben altra cosa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tutti alla ricerca dell’app Clubhouse per Android sul Play Store, visto il grande successo del social dei soli contenuti audio che sta letteralmente spopolando nel mese di febbraio in Italia ma anche nel mondo. Chi ha uno smartphone con sistema operativo Google vorrebbe iscriversi alla piattaforma (come stanno già facendo i possessori di iPhone) ma, al momento, non c’è possibilità di farlo. Eppure proprio un’app Clubhouse è presente sullo Store digitale di Mountain View e sta mandando in confusione molti. Meglio precisare che si tratta di tutt’altra cosa ma comunque non di un malware pericoloso creato ad hoc per sfruttare la popolarità dell’argomento. In pratica se si prova a cercare l’app Clubhouse ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tutti alla ricerca delpersul, visto il grande successo del social dei soli contenuti audio che sta letteralmente spopolando nel mese di febbraio in Italia ma anche nel mondo. Chi ha uno smartphone con sistema operativo Google vorrebbe iscriversi alla piattaforma (come stanno già facendo i possessori di iPhone) ma, al momento, non c’è possibilità di farlo. Eppure proprio un’appè presente sullodigitale di Mountain View e sta mandando in confusione molti. Meglio precisare che si tratta di tutt’ma comunque non di un malware pericoloso creato ad hoc per sfruttare la popolarità dell’argomento. In pratica se si prova a cercare...

wordweb81 : C'è l'app #Clubhouse per Android sul Play Store ma è ben altra cosa - rossofabrizio : #movimento5stelle #GovernoDraghi Basta non votare... Sto leggendo: Il voto su Rousseau: si può dire sì o no, non c’… - nick__67 : Sto leggendo: Il voto su Rousseau: si può dire sì o no, non c’è l’astensione - ilydovoids : @wannaxxyours no no, dato che c’è l’ho solo io in famiglia se lo scoprono pensano che è tipo un’app pericolosa e cose del genere ahaha - bastardo42 : RT @C_TAG25: A quest’ora, dalle 23 ?? su radio/altriSuoni c’è ... WALT DICKERSON l’ora del free jazz -