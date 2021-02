Scuola: anche studenti bocciano progetto prolungamento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli studenti sostengono che l'anno scolastico si è sempre concluso a inizio giugno, anche nel 2020, in piena pandemia; cambiare solo stavolta sarebbe poco convincente Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Glisostengono che l'anno scolastico si è sempre concluso a inizio giugno,nel 2020, in piena pandemia; cambiare solo stavolta sarebbe poco convincente

fattoquotidiano : In Italia chi nasce in una famiglia svantaggiata va male anche a scuola. E chi ha i genitori senza diploma lascia g… - fattoquotidiano : PROPOSTA Come già Azzolina, anche Draghi propende per l’estensione dell’anno a fine giugno. Presidi e docenti invec… - PadulaVincenzo : RT @matteosalvinimi: ??Basta con sprechi e banchi con le rotelle, scuola e università meritano attenzione e rispetto! ??Riaprire Scuole e Un… - cmentrydrve : @OBL9VION ANCHE LA MIA SCUOLA LO HA FATTO CHE RIDERE - inter2010treble : RT @AlekosPrete: Secondo la dirigente scolastica Paola Senesi parlare di interruzione volontaria di gravidanza a scuola può 'istigare ad ab… -